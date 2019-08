Facebook

Helga Rainer will in ihrer Pension einfach anderen Menschen helfen © DAVID SPRINGER

Seit zwölf Jahren engagiert sich Helga Rainer (78) ehrenamtlich beim Roten Kreuz in Feldkirchen. „Ich wollte in der Pension auch noch was tun, einfach aus Dankbarkeit an das Schicksal, dass es mir noch so gut geht“, so Rainer, die in Glanegg daheim ist. Angefangen im Besuchsdienst baute sie dann als Bereichsleiterin die „Team Österreich Tafel“ in Feldkirchen auf.