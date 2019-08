Facebook

Christine und Christian Prochazka bei ihrer Trauung im Weingarten © Foto Zwatz

Sozusagen eine „Hochzeit in Etappen“ feiern Christine Prochazka (40) und Christian Wiehmeyer (43). Am 21. Juni sagten die Feldkirchner Lehrerin und der Manager aus St. Wolfgang am Wolfgangsee vor dem Standesbeamten „Ja“ zueinander, auf den Tag genau ein Jahr später wollen sie dies auch vor Gott tun.