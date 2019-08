Facebook

Die Landjugend zieht es am Mittwoch auf die Burg Liebenfels © Anita Posarnig

Die Landjugend Sörg lädt am kommenden Mittwoch zum traditionellen Sommerfest. Dieses wird diesmal aber nicht, wie in den Vorjahren, bei der Volksschule Sörg, sondern auf der Burgruine Liebenfels gefeiert. Gestartet wird diesmal bereits am späten Nachmittag – und zwar mit einem eigenen Kinderprogramm. Von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr warten viele lustige Spiele auf die kleinen Gäste. Ab 20.30 Uhr beginnt dann das traditionelle Sommerfest. Neben der Musik der „Jungen Fidelen Lavanttaler“ gibt es auch einen Eröffnungstanz, eine Mitternachtseinlage oder eine Disko. Der Eintritt beträgt fünf Euro im Vorverkauf und acht Euro an der Abendkasse.