65 Jahre am Musizieren

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kapelle feiert am Samstag Jubiläum © TRACHTENKAPELLE

"65 Jahre im Zeichen der Blasmusik“ – das ist der Motto jener Veranstaltung, mit der sich die Trachtenkapelle Sirnitz am Samstag selbst ehrt. Denn seit 65 Jahren ist die Kapelle ein wichtiger Kulturträger in der Gemeinde. Morgen wird dieses "halbrunde" Jubiläum des Vereines gefeiert. Geht man zurück zum Ursprung, so findet man sich im Herbst 1954 wieder, als die Trachtenkapelle unter dem damaligen Obmann Siegfried Huber gegründet wurde. Der Ankauf der ersten Instrumente wurde durch Spenden aus der Sirnitzer Bevölkerung finanziert. Und bereits im Jahr nach der Gründung absolvierte Kapelle ihren ersten Auftritt.