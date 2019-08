Beim Flugplatzfest am Wochenende will Walter Moser (68), Obmann des Flugsportvereines Feldkirchen-Ossiacher See, die Begeisterung fürs Fliegen entfachen.

Über den Modellflug kam Walter Moser im Laufe der Jahre zum Segelflug und somit zum Flugsportverein Feldkirchen © BRANDL

Seit mittlerweile 68 Jahren gibt es ihn nun schon, den Flugsportverein Feldkirchen-Ossiacher See. Seit 1961 besteht der Flugplatz des Vereins in Rabensdorf nahe Feldkirchen und verhilft unzähligen Flugsportbegeisterten zu Höhenflügen. „Wir haben nicht nur insgesamt 13 Fluggeräte und das modernste und leiseste Schleppflugzeug Österreichs in unserer Garage, wir verhelfen in unserer Flugschule auch jedem, der mag, zum Flugschein, inklusive Nachbetreuung“, so Walter Moser (68), seit zwölf Jahren Obmann des Vereins.