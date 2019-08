Lang ersehntes Einzeldate und vierte Rose - beides bekam Florian Hausdorfer (24) aus dem Kärntner Gurktal von Bachelorette Gerda Lewis am Mittwochabend.

Florian Hausdorfer nimmt seine vierte Rose von Bachelorette Gerda Lewis entgegen © KK

Wolke 7 kamen Bachelorette Gerda Lewis (26) und Florian Hausdorfer (24) in der vierten Folge der RTL-Sendung schon ziemlich nahe. "So nervös war ich glaube ich noch nie", so Hausdorfer.