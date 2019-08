"Wo Schätze wachsen"ORF sendet "Erlebnis Österreich" aus dem Görtschitztal

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dreh im Europaschutzgebiet Mannsberg-Boden: Bein, Altersberger, Hannes Löschenkohl und Georg Ulbing (von links) © Gert Köstinger

Alfred Bein lässt die Filmdrohne in die Höhe steigen. Der ORF-Kameramann setzt modernste Aufnahmetechnik ein, um schöne Bilder aufzunehmen. Der digitale Blick streicht über das Görtschitztal. Der lang gezogene Schwenk endet in südlicher Richtung, lässt ORF-Redakteurin Barbara Altersberger, die die Szene am Monitor mitverfolgt, zustimmend den Daumen heben. „Vor 20 Jahren habe ich mit Otto Leitgeb über den Kulturkataster der ,Norischen Region’ einen Film im Görtschitztal gedreht. Dieses Tal ist so spannend, weil es so viele Kraftorte gibt“, sagt Altersberger.