Almmesse im Zuge des "Hiasl Almfestes" © KK/Privat

An zwei Wochenenden wurde auf der Hochrindl das „Hiasl Almfest“ gefeiert. Auch am finalen Wochenende konnte das „Hiasl“-Team viele Gäste begrüßen – an die 1000 Menschen fanden den Weg auf die Alm. Geboten wurde ihnen ein umfangreiches Programm – vom Gurktaler Ziehharmonika-Stammtisch für die Erwachsenen bis hin zu Kinderspielen und Ponyreiten mit Simon Nickles für die Kinder. Am Sonntag feierte Diakon Ludwig Trojan, begleitet von den Gurktaler Alphornbläsern, die 47. Almmesse.

Beim Hiasl-Almfest unter anderem gesehen wurden die Bürgermeister Michael Reiner (Deutsch-Griffen) und Anna Zarre (Albeck), die Schauspielerin Dagmar Sickl mit Familie, Steuerberater Mario Krumlacher mit Familie, Tierarzt Johann Haberschrick, die Lift-Geschäftsführerin Alexandra Bresztowanszky mit Familie, der ehemalige Geschäftsführer Adalbert Dörfler sowie Skischulbetreiber Klaus Zarre.