Am Mittwoch hat Florian Hausdorfer aus dem Gurktal sein erstes Einzeldate mit RTL-Bachelorette Gerda Lewis. Es wartet ein Fallschirmsprung.

Florian bei seinem ersten Einzeldate mit Gerda © TVNOW/Arya Shirazi

In der vierten Woche der RTL-Sendung "Die Bachelorette 2019" kann Florian Hausdorfer (24) aus dem Gurktal sein Glück kaum fassen. Nachdem er bereits drei Rosen erhielt, bekommt er am Mittwoch, 7. August, um 20.15 Uhr endlich sein lang ersehntes Einzeldate mit Bachelorette Gerda Lewis (26). "Es ist ein unglaublich cooles Gefühl, wenn man mit einer Person ein Einzeldate hat, wir sind ja noch 13 Kandidaten", so Hausdorfer beim bereits veröffentlichten RTL-Videobeitrag auf Instagram.