Auch neue Pläne für Drau Ossiacher See bekommt zweites Ausflugsschiff

Josef Nageler bringt ein zweites Ausflugsschiff an den Ossiachersee © (c) Oskar Hoeher (Oskar Hoeher)

Neue Häfen steuert das Villacher Unternehmen Schifffahrt Nageler ab er kommenden Saison an. „Aufgrund des großen Bedarfs bekommt der Ossiacher See wieder ein zweites Schiff“, verkündet Chef Josef Nageler. Nach dem Verkauf der zu klein gewordenen MS Villach nach Polen verkehrt seit 2017 am drittgrößten See Kärntens nur mehr ein Linienschiff. Verstärkung bekommt die MS Ossiach ab Herbst von der MS Landskron. Ihr Heimathafen ist seit 35 Jahren das Congress Center in Villach. „Durch ein zweites Schiff können wir am Ossiacher See ab 2020 wieder im Stundentakt verkehren und auch die Schiffsanlegestelle in Heiligengestade wieder anfahren“, sagt Nageler, der rund 70.000 Passagiere pro Saison über den See chauffiert.