Drei Dampflokomitiven sthen am kommenden Sonntag auf der Gurkthalbahn in Betrieb. Die Schmalspurbahnen verkehren im Stundentakt zwischen Pöckstein und Althofen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am kommenden Sonntag findet der Dampftag statt © Köstinger

Vor 121 Jahren, und zwar genau am 9. Oktober 1898, wurde die „Gurkthalbahn“ eröffnet. Die 28 Kilometer lange Strecke war viele Jahrzehnte wichtig für Wirtschaft und Menschen. Nach einem Unfall im Jahr 1968 war die Bahn "angezählt", im Jahr 1972 wurde sie dann endgültig eingestellt, zumindest der Linienverkehr. Die Bahn selbst wurde nämlich zu Musuembahn, übrigens die erste ihrer Art in Österreich. Die Strecke zwischen Pöckstein und Althofen wird regelmäßig befahren - und zwar an Sonn- und Feiertagen zwischen 7. Juli und 8. September.