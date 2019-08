Facebook

Donnerstagvormittag hat eine bislang unbekannte Frau, laut Polizei "ausländischer Typus", dunkle Haare, 160 Zentimeter groß, einen Mann in Feldkirchen um eine Geldspende gebeten. Der 89-Jährige hat zuvor in einer Bank mehrere Tausend Euro Bargeld behoben. Ein Kuvert mit dem Geld hatte der Pensionist in einer Ledertasche aufbewahrt. Aus dieser gab er der Frau einen Euro. Die Unbekannte bedankte sich daraufhin überschwänglich. Zuhause angekommen bemerkte der Mann schließlich, dass das Kuvert mit dem Bargeld in seiner Tasche fehlte.