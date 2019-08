Lastwagen auf der Straße, Güterzüge auf den Gleisen: Hoteliers und Gäste am Ossiacher See stöhnen unter zunehmender Lärmbelastung.

Wenn ein Güterzug vorbei rattert, halten sich die Gäste die Ohren zu © Manfred Schusser

"Ossiacher See: malerisches Erholungsgebiet“, so steht’s blumig im Internet. Die Realität sieht anders aus. Im Minutentakt brausen „dicke Brummer“ auf der Ossiacher See-Bundesstraße dahin und auf der Bahnstrecke, nur wenige Meter neben See und Hotels, rumpeln Personen- und Güterzüge mit Höllenlärm vorbei. Dazwischen erholungssuchende Gäste und Hoteliers, die verzweifelt versuchen, die aufgebrachten Urlauber zu beruhigen.

Zwischen 17. Juni und 15. Juli war es besonders schlimm, denn da wurden 20 Güterzüge wegen einer Baustelle von der Wörthersee- auf die Ossiacher See-Bahnstrecke umgeleitet. An eine entspannte Nachtruhe war nicht zu denken, Gäste drohten, abzureisen.