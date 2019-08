Feldkirchen Nach Hagel dringt Wasser in das Rotkreuz-Gebäude

Facebook

Lichtkuppeln wurden stark beschädigt © KK/Rotes Kreuz

Mit den Folgen des starken Hagelgewitters am vergangenen Freitag in Feldkirchen hat heute noch die Bezirksstelle des Roten Kreuzes zu kämpfen. "Die Lichtkuppeln am Gebäude wurden zerstört, Jalousien stark beschädigt. Auch die Fassade muss saniert werden, zahlreiche Löcher sind in den Welleternitplatten des Nebengebäudes", schildert Bezirksgeschäftsleiter Engelbert Malle die Situation. Mit der Sanierung soll demnächst begonnen werden. "Es dringt Wasser ins Gebäude. Die Fassade würde im Winter durch Wasser und Frost noch mehr in Mitleidenschaft gezogen werden", so Malle.