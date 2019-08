Facebook

Nicht nur im Heidelbeergarten Koblmüller in Metzing bei Feldkirchen kann man derzeit frische Schwarzbeeren pflücken, sondern auch im Bleistätter Moor. Dort bietet Hermann Gatternig frische Früchte an. Sein Heidelbeergarten befindet sich in Moos 1, und zwar ist das an der Abzweigung zur Baumschule Teuffenbach an der Ossiacher Straße. Gepflückt werden kann dort jeweils von Mittwoch bis Sonntag – und zwar in der Zeit von 9 bis 18 Uhr. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0664-431 00 41.