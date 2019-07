Facebook

Andrea Pecile, Erhart Blaßnig, Manuela Fercher-Rebernig, Treffner, Elisabeth und Christian Sommer (von links) mit den neuen Bannern in der Kirchgasse © Hannes Steinmetz

Einen Gegenpol zum anonymen Interneteinkauf zu bieten, die heimischen Unternehmen vor den Vorhang zu holen und die Tiebelstadt als attraktive Einkaufsstadt zu präsentieren – diese Ziele verfolgt die neue Aktion „Schaufenster Feldkirchen“. Erreichen will man diese Ziele über zwei Schienen. Zum einen will man Präsentationsvideos gestalten, zum anderen sollen riesige Banner auf die Betriebe in der Innenstadt hinweisen. Die Aktion stellte der Feldkirchner Bürgermeister Martin Treffner gemeinsam mit dem Marketing Feldkirchen sowie Unternehmern am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz vor.

Diese Überkopf-Banner sind vorerst in der Kirchgasse, der Bahnhofstraße sowie am Hauptplatz zusehen, später sollen sie aber über die gesamte Stadt ausgedehnt werden. Zusätzlich können sie je nach Jahreszeit adaptiert werden. In der Adventzeit werden sie dann durch die übliche Weihnachtsdekoration ersetzt oder ergänzt.