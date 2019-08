Die Gemeinde Bad St. Leonhard will das „Herausschießen“ zu Geburtstagen verbieten und verweist auf den Lärmschutz. Experte sagt: „Das ist kein Brauch.“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Abschießen der Osterböller ist nach wie vor gelebtes Brauchtum © AUS G. GRABER: „VOLKSLEBEN IN KÄRNTEN“

Jeder hat das vermutlich schon einmal miterlebt. Man schläft seelenruhig im Bett und plötzlich, meist in den frühen Morgenstunden, ein lauter Knall! Wenn Harmonikaklänge und Gelächter zu vernehmen sind, ist man zwar erst einmal beruhigt, für viele ist dieser Zustand aber ein Ärgernis. Das „Herausschießen“ von Geburtstagskindern ist in den letzten Jahren in Kärnten und Osttirol fast zur Tradition geworden.