Am Wochenende kommen bereits zum zweiten Mal Profi-Beachvolleyballer an den Flatschacher See. Am Samstag laden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waiern zum Seefest.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Flatschacher Beachdays © Veranstalter

Nicht nur aktive Sportler, sondern auch alle Sportbegeisterten sowie Familien werden am Wochenende an den Flatschacher See gelockt. Der See wird zum zweiten Mal Austragungsort der „Flatschacher Beachdays“. Dieses Jahr mit einem „ABV Tour Pro 100 – Herren Turnier“ und einem Stop der „Vili-Hobby Beachtour“. Am Freitag beginnen die Qualifikationsspiele.

Am Samstag werden bis um zirka 16 Uhr die Platzierungsspiele stattfinden und anschließend werden das Spiel um Platz 3 und das Finale ausgetragen. Die Siegerehrung und die Players Party wird im Zuge des Flatschacher Seefestes der Freiwilligen Feuerwehr Waiern stattfinden. Los geht es um 18 Uhr. Am Sonntag werden dann ab 11 Uhr ein Mixed-Turnier und ein Fun-Turnier ausgetragen. Dort können sich die Hobby-Spieler am Centercourt beweisen.

Neben dem sportlichen Spektakel wird es auch einen Erlebnispark für Kinder und Jugendliche geben.



„Flatschacher Beachdays“. Freitag, bis Sonntag, ganztägig, Flatschacher See. Seefest am Samstag, 18.30 Uhr. Tel. 0664-396 56 82