Brink, Pleikner, Würcher und Gratzer (von links) © KK/Privat

Ein Spieler ist damals abgegangen, um ein Vierer-Team auf die Beine zu stellen. „Das war auf einer Musikreise. Ich bin seit vielen Jahren mit Nocki-Frontmann Friedl Würcher und Josef Pleikner, ehemaliger Bürgermeister von Millstatt, befreundet. Wir haben noch einen vierten Mann für eine Tennispartie gebraucht und einfach den deutschen Schlagerstar Bernhard Brink gefragt, der bei der Reise ebenfalls mit dabei war“, sagt Harald Gratzer. Die Chemie am und abseits des Platzes hat gestimmt. „Seither versuchen wir, jedes Jahr eine gemeinsame Tennis-Partie hinzubekommen. Wir haben beispielsweise schon in Düsseldorf gespielt“, so Gratzer.