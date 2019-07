Keine Sommerpause beim Verein „Väter für Recht – Gemeinsam für unsere Kinder“. Erste Beratungsstelle wurde einst in Feldkirchen realisiert.

Verein unterstützt Väter bei Kontaktpflege zu ihren Kindern nach einer Trennung © photophonie - Fotolia

Väter kommen nach Trennungen oft in die Situation, dass ihnen mit Kontaktentzug zum eigenen Kind gedroht wird. Genau hier setzt der Verein „Väter für Recht – Gemeinsam für unsere Kinder“ an. „Beide Elternteile haben das Recht, am Leben seines Kindes teil zu nehmen, auch wenn sich die Eltern getrennt haben“, sagt Landesobmann Clemens Costisella aus Feldkirchen.