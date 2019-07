Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vom Täter fehlt bisher jeder Spur © Kanizaj

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag in ein Gastlokal in Feldkirchen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei zwängte er eine Tür auf. Aus der Kassenlade stahl der Einbrecher die Einnahmen der vergangenen Tage in der Höhe von mehreren tausend Euro.