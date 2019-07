Hochrindl"Halbzeit" beim großen Hiasl Almfest

Facebook

Almmesse mit Engelbert Guggenberger © KK/Hiaslalm

Noch bis zum 4. August läuft das Hiasl Almfest auf der Hochrindl, am vergangenen Wochenende wurde schon groß gefeiert. Es wurde ein Slow Food Carinthia-Menü serviert, auch ein großes Lagerfeuer lockte zahlreiche Gäste an. Am Nockholz-Spielplatz konnten sich die Kleinsten austoben, es gab einen Elektro-Fahrradverleih und die 20. Sternfahrt des "Puch MV 50 Clubs Deutsch-Griffen".