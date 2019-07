Sturm und Gewitter am Ossiacher See." Es gab eineinhalb Meter hohe Wellen." Zwei Surfer und zwei Segler wurden von der Wasserrettung in Sicherheit gebracht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizeikräfte rückten mit dem Boot aus (Symbolbild). © Hermann Sobe

Großeinsatz am Ossiacher See: Am Samstag nach 17 Uhr zog ein heftiges Gewitter auf. Danach waren mehrere Personen in Seenot. "Zwei Surfer und ein Segler mussten von der Wasserrettung geborgen werden", sagt Sandro Loibnegger, der Einsatzstellenleiter der Wasserrettung Bodensdorf. "Innerhalb von zehn Minuten ist ein starkes Gewitter mit heftigem Sturm aufgezogen. Es gab eineinhalb Meter hohe Wellen", sagt Loibnegger. Eine weitere Person sei von einem Segelboot aus ins Wasser gestürzt. "Auch diese Person wurde von der Wasserrettung geborgen."