Großalarm am Ossiacher See: Die Seenotrettung und das Polizeiboot sind im Einsatz. Auch ein Schwimmer soll vermisst werden.

Die Polizeikräfte rückten mit dem Boot aus. © KLZ/Weichselbraun

Großeinsatz am Ossiacher See: Am Samstag nach 17 Uhr zog ein heftiges Gewitter auf. Danach gab es laut Polizei Meldungen von zeugen, wonach mehrere Personen in Seenot seien.