Nachdem das Paracelsus Heim in Moosburg geschlossen wird, ziehen einige der Mieter nun in das Heim nach Steindorf.

Sujetfoto © stock.adobe.com/Kzenon

Das ehemalige Paracelsus Heim in Moosburg wird geschlossen. Es würde nicht den zeitgemäßen Standards entsprechen und ein Umbau bei laufenden Betrieb wäre „unzumutbar“, heißt es seitens des Eigentümers, der AHA-Gruppe. Deshalb seien die Betreiber gemeinsam mit Land und Gemeinde zum Schluss gekommen, ein neues Seniorenzentrum zu errichten. „Ein Grundstück wird gerade gesucht“, so Christian Polessnig, einer der drei Geschäftsführer der AHA-Gruppe. Die Neueröffnung soll in zweieinhalb bis drei Jahren stattfinden.