In Mittelkärnten am Markt Am Brunnerhof wird seit 20 Jahren bio produziert

In Mittelkärnten am Markt

Für Landwirtin Iris Stromberger vom Brunnerhof ist regionales Einkaufen wesentlich © Phino

Bioweidegänse, Biohühner und Bioenten. Dazu kommen Schweinerassen „Schwäbisch-Hällisch“ und „Duroc“. So erklärt Iris Stromberger kurz und bündig, was auf ihrem Hof produziert wird, ganz abgesehen von der Feldwirtschaft. Seit genau 20 Jahren wird am Brunnerhof in Pirkfeld Bio-Qualität hergestellt und direkt vermarktet. 1509 wurde der Hof erstmals erwähnt, seit 1906 ist er im Besitz der Familie Stromberger. Auch das Futter für die Tiere wird großteils am Hof angebaut und geerntet.