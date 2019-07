Mit gratis Eis und vielem mehr wird am 3. August das 10-Jahr-Jubiläum des "Nockberge-Eis" am Bertlhof in Saureggen gefeiert.

Nicole und Hans Peter Huber laden zum 10-Jahr-Jubiläum © KK/Privat

Der Betrieb der Familie Huber war vor zehn Jahren der erste in Kärnten, der sich auf Speiseeisproduktion am Bauernhof spezialisiert hat. Am Samstag, dem 3. August, wird dieses Jubiläum ab 11 Uhr am Bertlhof in Saureggen, wo das Eis von Nicole und Hans Peter Huber produziert wird, gefeiert.