Am Freitagabend lange Einkaufsnacht in Feldkirchen. Frauenbewegung lädt zwei Tage lang zum Flohmarkt ins ehemalige Kaufhaus Rieder.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brigitte Bock (Mitte) und ihr Team freuen sich auf die Besucher © KK/Schusser

Im Vorfeld waren die guten Geister der Frauenbewegung Feldkirchen rund um Brigitte Bock fleißig am Sammeln. Wer nicht mehr gebrauchte Ziergegenstände, Bücher, Elektrogeräte, Schuhe, Ansichtskarten oder anderen Krimskrams zu vergeben hatte, der war dazu herzlich eingeladen. Am Freitag ab 18 Uhr gibt es die lange Einkaufsnacht in Feldkirchen, der Flohmarkt der Frauenbewegung geht über zwei Tage – und zwar im ehemaligen Kaufhaus Rieder in der Feldkirchner Bahnhofstraße. Tandeln und Stöbern kann man morgen, Freitag, von 8 bis 22 Uhr, am Samstag haben die Tore von 8 bis 12 Uhr geöffnet.