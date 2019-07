Ferientipp"Fünf Minuten täglich für den Lernerfolg"

Wer in den restlichen Ferien täglich übt, ist im Herbst auf Erfolgskurs, sagt Pädagogin Daniela Holzer (44). Die Arbeiterkammer bietet kostenlose Nachhilfe an.

Pädagogin Daniela Holzer startete mit ihren Schülern der Mittelschule Gmünd ein Lernexperiment. Mit täglichem Üben, wenn auch nur für wenige Minuten, stellte sich binnen einem Monat eine Leistungsverbesserung ein © Nicole Kari

Sie unterrichten seit 20 Jahren an der Neuen Mittelschule in Gmünd. Als Lerncoach wollen Sie neue Lernansätze aufzeigen. Mit Ihrer Klasse haben Sie ein Lernexperiment gestartet, das Sie in Ihrem Buch „Das leuchtet mir ein – in 30 Tagen zum Lernerfolg“ beschreiben. Um was geht es dabei konkret?

DANIELA HOLZER: Von Schülern, die in einem Fach keine guten Leistungen zeigen, hört man immer wieder: „Ich habe kein Talent“. Diese Einstellung wird von den Eltern – gut gemeint – sogar verstärkt. Ich gehe aber davon aus, dass dies nichts mit Talent, sondern mit Übung zu tun hat. Mit Üben kann jeder besser werden. Deswegen habe ich mit meiner Klasse einen Versuch gestartet. Es hat sich gezeigt, dass die Schüler ihre Schwächen selbst erkennen, aber keine Strategien haben, etwas zu verändern. Mit Unterstützung ist es gelungen, die Leistung binnen 30 Tagen zu verbessern.