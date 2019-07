Der Oberkärntner lebt als Profimusiker in Los Angeles. Er mag das kreative Umfeld, die Möglichkeiten aber auch den Reiz nicht zu wissen, was das nächste Monat genau bringt.

Von L. A. nach Spittal: Fototermin mit Johannes Gritschacher im Stadtpark vor Schloss Porcia (links) © Rie-Press

Herr Gritschacher, Sie leben und arbeiten seit drei Jahren in Los Angeles. Geht sich hin und wieder ein Heimaturlaub aus?

Johannes Gritschacher: Zu Weihnachten komme ich jedes Jahr nach Hause. Das ist ein Pflichttermin. Während des Jahres ist es eher selten, dass ich es schaffe. Einmal war ich als Tourmusiker im Sommer in Florenz engagiert, da ging sich auch noch ein Abstecher an den Millstätter See aus.