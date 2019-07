Kleine Zeitung +

Rettung in letzter Sekunde Nach Hustenanfall in See: Schwimmer ist stabil

Dramatischer Einsatz für die Wasserrettung am Maltschacher See in Feldkirchen: Ein Mann (56) bekam einen Hustenanfall, seine Frau konnte ihn gerade noch über Wasser halten bis die Retter kamen.