Kostenlose Veranstaltungen der Tourismusregion Nockberge an drei Standorten in der Hochsaison.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Training mit Milchkannen und Baumstämmen © KK/Nockberge

Die Region Nockberge bietet die kostenlosen Veranstaltungen „Bewegung in und mit der Natur“ an. Termine: jeden Mittwoch bis 26. August in Himmelberg (10 bis 12 Uhr), jeden Dienstag bis 27. August am Maltschacher See (9 bis 10.30 Uhr, Sonnenresort, 10.45 bis 12.15 Uhr, Seewirt), jeden Mittwoch bis 28. August beim Almresort Frühauf in der Innerkrems (10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr). Trainiert wird mit Tauen, Ketten, Traktorreifen, Baumstämmen oder Milchkannen.