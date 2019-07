Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Entlang der 10.-Oktober Straße reihen sich die Geschäfte, Parkplätze direkt an der Straße sind rar © Markus Traussnig

Bereits vor etwa zwei Jahrzehnten wurde eine Einbahnregelung für die 10.-Oktober-Straße in Feldkirchen angedacht. Nun wird die Diskussion darüber, in der Form einer Unterschriftenliste für mehr Parkflächen in der Straße, wieder aktuell. Daniel Schuß, ehemals Gemeinderat der SPÖ in Feldkirchen und nun für das Team Kärnten aktiv, hat besagte Unterschriftenliste initiiert. Eine Einbahnregelung sieht er als eine Möglichkeit an, dieses Ziel zu erreichen. Dazu hält er fest, es gehe ihm nicht einfach um die Forderung, er persönlich wolle das nicht. „Aber ich gehe nach den Interessen der Kaufmannschaft.“ Und hier gebe es breite Zustimmung, erkennbar an Bereitschaft zu unterschreiben, so Schuß.