Was da wohl Wichtiges in der Erde krabbelt? © FOTOLIA/JAN JANSEM

Eine Entdeckungsreise in die Gartenwelt bietet die Klima- und Energiemodellregion (KEM) Feldkirchen großen und kleinen Gartenfans an: Am Samstag, den 27. Juli dreht sich von 14.30 bis 17.30 Uhr in Poitschach bei Feldkirchen alles um das Thema Kompost und Würmer.

Würmer sind die tierischen Helfer im Garten. Gemeinsam werden zwei verschiedene Modelle einer Wurmkiste gebaut. Wurmkompostierung funktioniere sehr einfach und geruchlos, heißt es seitens des Veranstalters. "Die darin lebenden Kompostwürmer sind perfekte 'Haustiere'. Sie sind selbstständig, ruhig, arbeiten den ganzen Tag in der Wurmkiste und erzeugen einen sehr nährstoffreichen Dünger". Das Produkt der fleißigen Kleintiere nennt sich Wurmhumus.

Dem Kompost widmet man sich, weil der der Kraftstoff für den Garten ist - entstanden aus Bioabfällen. Sabine Kinz, KEM-Managerin für Feldkirchen und Himmelberg: Kompostierung hat zusätzlich viele klimawirksame Begleiteffekte". Kompost ersetze Torf und Kunstdünger, verbessere die Bodenstabilität. "Außerdem wird durch richtiges Kompostieren Co2 im Boden gebunden und kann nicht in die Atmosphäre entweichen“, so Kinz. Für die gute fachliche Begleitung der "Gärtner" sorgen Elke Müllegger und Alma Nickles-Reif