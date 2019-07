Facebook

Früh übt sich: Auch einen Staffellauf für Kinder gíbt es bei der Veranstaltung © KK

Am Samstag ist es wieder so weit, in Steuerberg geht der traditionelle Goggauseelauf über die Bühne – mittlerweile in der 33. Auflage. Organisiert und geplant wird der Lauf vom heimischen Eishockeyverein „HC Köttern“. Für Erich Schrittesser, Obmann des Vereins, hat die Veranstaltung eine wichtige Bedeutung: „Die Veranstaltung wurde speziell für die Jugend ins Leben gerufen. Dieser Grundsatz gilt auch heute noch. Die Jugendlichen sollen weg von den Handys und entdecken, wie wichtig der Zusammenhalt ist“, führt Schrittesser aus und ergänzt, dass natürlich auch der finanzielle Aspekt aus Vereinssicht zählt: „Finanzielle Unterstützung ist nie schlecht, keine Frage.“