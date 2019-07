Am Freitag erste Vorstellung in Feldkirchen. Artisten sind bis Sonntag da. Dann folgen Weitensfeld und Friesach.

Auch der kleine Artist Alessio ist mit dabei © Robert Rieger

Die Zirkusfamilie Althoff gehört zu den ältesten Zirkusdynastien – 70 Firmen entwickelten sich daraus – die heute noch auf Tour sind. Eine Familie hat derzeit ihre Zelte in Feldkirchen aufgeschlagen: Hans Peter Althoff und seine Artisten haben heute um 18 Uhr ihre erste Vorstellung auf der Wiese an der Gurktaler Straße, Samstag ebenso um 18 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Danach werden die Zelte wieder abgebaut.