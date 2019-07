Mehrere Brände durch Blitzschlag Heftige Unwetter sorgten für 100 Feuerwehr-Einsätze

Vor allem in den Bezirken St. Veit, Völkermarkt und Klagenfurt-Land standen die Feuerwehren Mittwochabend im Unwettereinsatz. In Völkermarkt brannte eine Wiese nach einem Blitzschlag, in Pörtschach ein Baum.