Vor allem in den Bezirken St. Veit, Völkermarkt und Klagenfurt-Land stehen die Feuerwehren derzeit im Unwetter-Dauereinsatz. In Hermagor hält ein Waldbrand die Einsatzkräfte auf Trab.

Heftige Unwetter in Kärnten

In ganz Kärnten gibt es derzeit 60 Feuerwehreinsätze wegen des Unwetters © APA/Fohringer

Heftige Unwetter, begleitet von Starkregen, Sturm und Hagel, ziehen derzeit über Kärnten hinweg. Diese sorgen schon jetzt für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Am stärksten betroffen sind laut Landesalarm- und Warnzentrale die Bezirke St. Veit, Klagenfurt-Land und Völkermarkt.

In einigen Gebieten Kärntens ist der Strom ausgefallen. In Völkermarkt mussten die Feuerwehren Stein im Jauntal, St. Margarethen ob Töllerberg, Völkermarkt und Tainach ausrücken, weil sich durch einen Blitzschlag ein Feld entzündet hatte. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Kurz darauf mussten die Kameraden wieder ausrücken. In Vesielach waren Kanalschächte übergegangen. Im Einsatz standen die FF Stein im Jauntal, Peratschitzen und Rückersdorf.

Im Bezirk Hermagor ist außerdem ein Waldbrand ausgebrochen. Laut Unwetterwarnzentrale zieht das Gewitter mittlerweile weiter in Ruchtung Unterkärnten. Die zweithöchste Unwetterwarnstufe rot gilt aber nach wie vor für weite Teile Kärntens und Osttirols.