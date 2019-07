Facebook

Wer gerne in schöner Naturlandschaft läuft, ist beim Lauf am Ossiacher See gut aufgehoben © Markus Traussnig

Der Ossiacher See Nachthalbmarathon führt abseits befahrener Straßen rund 21 Kilometer entlang des malerischen Bleistätter Moores. Das Rennbüro ist für die Teilnehmer ab 14 Uhr geöffnet. Ziel ist der Sportplatz in Ossiach, an dem auch die Siegerehrung stattfindet. Bei der Veranstaltung gibt es auch die Streckenlänge von 7 Kilometern für jene, die nicht unbedingt 21 Kilometer in den Beinen sammeln wollen. Außerdem: Kinder- und Schülerlauf, Nordic Walking.

Nachthalbmarathon. Freitag, 19. 7, Bodensdorf, 19 Uhr. Tel. (04243) 497