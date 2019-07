In Mittelkärnten am Markt

Gerhard Köck und Christiane Obereder-Nazar © David Springer

In Kärnten ist der Weinbau Köck auf der Pollenitzen nicht mehr wegzudenken. Gerhard Köck und seine Lebensgefährtin Christiane Obereder-Nazar sorgen für den Genuss im Glas, das Sortiment wird regelmäßig bei Prämierungen ausgezeichnet. Begonnen hat Köck vor vielen Jahren mit der Schnapsproduktion, damals war er viel in Wien und Niederösterreich unterwegs – da ist der Kontakt zum Wein nicht ausgeblieben: „Ich habe mir dann gedacht, dass ich das auch probieren möchte“, erzählt Köck, der den Gedanken dann auch in die Tat umgesetzt hat: „Im Jahr 2002 habe ich dann mit der Auspflanzung begonnen und mich intensiv mit dem Thema Wein auseinandergesetzt. Seit einigen Jahren absolvieren sogar Schüler der Weinbauschulen Silberberg und Klosterneuburg ihr Pflichtpraktikum bei uns.“