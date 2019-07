Am Sonntag, dem 21. Juli, findet am Flatschacher See wieder die Sautrog-Regatta des Feldkirchner Faschingsklubs statt. Tolle Preise warten.

Die Sautrog-Crew des Feldkirchner Faschingsklubs © Cernic

Im Winter sind die Narren des Feldkirchner Faschingsklubs bei den Faschingssitzungen „narrisch guat“, im Sommer sind sie sogar „saumäßig guat“. Denn närrische Wellen schlägt die bereits traditionelle Sautrog-Regatta – diesmal am Sonntag, dem 21. Juli, am Flatschacher See. Organisiert wird die Veranstaltung von Faschingspräsident Werner Robinig und seinen Kollegen. Ab 13 Uhr können sich die Teilnehmer am Ufer des Flatschacher Sees anmelden. Der Startschuss erfolgt um 14 Uhr. An den Start gehen jeweils Zweier-Teams. Um die schnellste Zeit geht es in Sautrog-Bewerben für Kinder und Erwachsene.