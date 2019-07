Facebook

Das Team von „Ladybird“ Feldkirchen freut sich über die Auszeichnung durch das Land © KK/Privat

In der Kategorie „Ziviles Engagement“ erhielt das Kompetenzzentrum Ladybird in Feldkirchen den Kärntner Integrationspreis. „Ladybird“ arbeitet in den Bereichen Beratung, Bildung und Integration, Gesundheit, Jugend, Familie. Landesrätin Sara Schaar, unter anderem zuständig für die Thematik Integration, schrieb den Preis heuer das erste Mal aus. In mehreren Kategorien konnten Teilnehmer Einreichungen vornehmen.