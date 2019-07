Facebook

Drei Feuerwehren standen im Einsatz © Weichselbraun

Technischer Einsatz für die Feuerwehren Steindorf, Bodensdorf und Feldkirchen Dienstagnachmittag. Gegen 15.15 Uhr verlor eine 78-jährige Frau aus Steindorf am Ossiacher See während einer Perfektionsfahrt auf einer Grundstückszufahrt die Herrschaft über ihr Fahrzeug. Dieses fuhr in der Folge unkontrolliert durch den abschüssigen Garten, durchschlug eine Hecke und landete schließlich in einem Feld.