Ein Unbekannter wollte am Montag in Tauchendorf einen 14-Jährigen in einen weißen Kastenwagen locken. Jetzt hat sich eine Zeugin bei der Polizei Feldkirchen gemeldet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Mann soll im Raum Glanegg schon mehrmals versucht haben, Kinder in seinen weißen Kastenwagen zu locken (Symbolfoto) © igor - Fotolia

"Wenn du mitfährst, bekommst du ein neues Mountainbike." Mit diesen Worten soll ein Unbekannter am Montag in Tauchendorf in der Gemeinde Glanegg versucht haben, einen 14-Jährigen in sein Fahrzeug zu locken. Jetzt gibt es eine erste Spur zum Täter. Eine Zeugin hat sich bei der Polizeiinspektion Feldkirchen gemeldet, die glaubt, das Fahrzeug gesehen zu haben. Demnach dürfte es sich um einen weißen Kastenwagen mit Wiener Kennzeichen handeln.

Die Polizei bittet weiterhin um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Feldkirchen unter der Telefonnummer 059 133-22 00. Der Jugendliche beschrieb den Mann als südländischen Typ mit gebräunter Haut, dunklen Haaren und schmalem Gesicht. Er trägt keinen Bart.

Mehrere Vorfälle gemeldet

Bereits heuer im April warnte die Volksschule St. Martin bei Feldkirchen in einem offiziellen Schreiben vor dem Lenker eines weißen Kastenwagens, der im Bereich Glanegg und Grintschach unterwegs sein soll. Der Lenker habe mehrmals versucht, Kinder mit Süßigkeiten oder Ausflügen anzulocken. Die Polizei Feldkirchen bestätigte damals den Vorfall und verstärkte ihre Streifentätigkeit in diesem Bereich. In den Volksschulen wurden Präventionsmaßnahmen gesetzt, um die Kinder zu sensibilisieren.