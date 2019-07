Facebook

„Hand-Werk-Kunst“ lädt zur „Ausstellung am Strand“ in das öffentliche Bad am Maltschacher See beim Seewirt Spieß. Am Donnerstag, 18. Juli, kann von 17 bis 21 Uhr bestaunt, gestöbert und gekauft werden. Angeboten werden unter anderem Waren von „Maltschachersee Keramik“, Holz-Dekorationen von „blickbunt“, Filzarbeiten von Margit Decker, „liebevoll bemalte Dinge“ von Gunilde Tautscher oder Upcycling-Taschen von Beate Pulvermacher.