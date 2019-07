Steindorf am Ossiacher See

Schon im Herbst soll das Strandbad umgestaltet werden © Manfred Schusser

Im November 2018 fand die letzte Sitzung der Arbeitsgruppe für das Projekt Strandbad Bodensdorf statt. „Der Einreichplan ist fertig, die Finanzierung wurde in der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen“, sagt Bürgermeister Georg Kavalar. „Die Umsetzung erfolgt von Herbst 2019 bis Frühjahr 2020.“ Kavalar betont, man wolle mit dem Projekt in der Gemeinde dem Anspruch gerecht werden, „jeden Flecken Ufer des Ossiacher Sees“ als öffentlich verfügbare Fläche beizubehalten. „Wir wollen ja dem Namen Steindorf am Ossiacher See gerecht werden“, so Kavalar. Dass man das dann tatsächlich wird, dazu ist noch ein Schritt nötig: Die Prüfung des Projektes durch das Land.