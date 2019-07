Livesendung"Guten Morgen Österreich" aus Liebenfels und Glanegg

Morgensendung wird am Dienstag aus Liebenfels, am Mittwoch aus Glanegg live übertragen.

Die Moderatoren Eva Pölzl und Marco Ventre © ORF

Der ORF macht mit seiner Sendung "Guten Morgen Österreich" wieder in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen Station. Am Montag, 15. Juli, wurde eine Sendung aus Eggen am Kraigerberg ausgestrahlt. Am Dienstag, 16. Juli, nehmen die Übertragungswagen Kurs auf Liebenfels. Dort wird ab 6.30 Uhr vom Hauptplatz gesendet. Am Mittwoch, 17. Juli, zieht der ORF auf den Sportplatz Glanegg weiter. Moderatoren sind Eva Pölzl und Marco Ventre.