Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wadl auf seinem Hof in Gnesau – er betreibt nebenbei eine Land- und Forstwirtschaft © Markus Traussnig

Sie haben sich als Historiker, langjähriger Mitarbeiter und Direktor des Kärntner Landesarchives mit den unterschiedlichsten Zeitepochen beschäftigt. Gibt es eine Zeit, in der Sie selbst gerne gelebt hätten?

Wilhelm Wadl: Nein, ich bevorzuge die Gegenwart. Denn es ist eine Illusion zu glauben, dass das Leben in der Vergangenheit leichter und besser gewesen wäre. Es gab in der Geschichte noch keine Epoche, in der die breite Masse ein so angenehmes, abgesichertes Leben hatte, wie die jetzige.