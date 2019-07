Christoph Stingl (43) ist ehrenamtlicher Flugretter am Christophorus 11 und am Alpin 1.

Christoph Stingl: „Anderen Leuten zu helfen, ist mein Hobby“ © Privat

Begonnen hat Christoph Stingl 1997 bei den Johannitern als Sanitäter, zwei Jahre später wurde er zum Notfallsanitäter. „Die Bergretterausbildung hatte ich auch, als 2001 in Patergassen den Alpin-1-Stützpunkt eröffnet wurde“, sagt Stingl: „Alle Voraussetzungen, um mich als Flugretter zu bewerben.“ Und genommen zu werden. Mittlerweile fliegt der 43-Jährige ehrenamtlich als Flugretter am Alpin 1 und am Öamtc-Notarzthubschrauber Christophorus 11. Stingl: „Andere Leute gehen halt im Sommer gern zum See. Mein Hobby ist es, anderen Leuten zu helfen.“ Und das Fliegen sei „etwas ganz Besonderes.“