Die Feuerwehr Glanhofen im Einsatz © FF GLANHOFEN

Der 14. April im Jahr 1929 war für die Menschen von Glanhofen und Umgebung ein besonderer Tag. An diesem Datum wurde bei einer Versammlung im Gasthaus Peterwirt die Freiwillige Feuerwehr des Feldkirchner Ortsteiles gegründet. Knapp fünf Monate später erfolgte das Gründungsfest in Höfling. Groß gefeiert wird auch an diesem Wochenende, wenn die Wehr ihr 90-jähriges Bestehen begeht - 1930 wurde das Rüsthaus in Betrieb genommen.